Son dakika haberleri: Sultanbeyli'de girdiği evden telefon çalan hırsız kamerada - Son Dakika

Sultanbeyli'de girdiği evden telefon çalan hırsız kamerada

Sultanbeyli'de telefon hırsızı yakalandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de girdiği evden telefon çalan hırsız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Şahıs hakkında yapılan detaylı incelemede evden hırsızlık, yağma, açıktan hırsızlık, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından da çeşitli suç kayıtları olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili yakalanan şahıs hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

Olay, 16 Temmuz tarihinde Sultanbeyli ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir evde gerçekleşti. Şüpheli bir şahsın eve girerek telefon çaldığı bilgisini alan polis ekipleri olayla ilgili güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli şahsın eşkal bilgileri doğrultusunda kimliğini belirledi. Hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen ve kimliği belirlenen S.K. isimli şahıs, 17 Temmuz tarihinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında yapılan detaylı incelemenin ardından evden hırsızlık, yağma, açıktan hırsızlık, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından çeşitli suç kayıtları da olduğu da tespit edildi.

Olayın ardından yakalanarak 18 Temmuz tarihinde adliyeye sevk edilen S.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.