Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldı
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Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldı

1 saat önce

Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldıİSTANBUL - Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldı

Sultanbeyli, İtfaiye, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:32 Kaynak: İHA
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