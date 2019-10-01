İSTANBUL - Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sultanbeyli 'de göçük altında kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Eşi tarafından öldürülen Kadir Ören cinayetinde dikkat çeken olay yeri raporu: Her yerde kadın iç çamaşırı vardı