Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldı
1 saat önce
Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldıİSTANBUL - Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:32 Kaynak: İHA
Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldı
İSTANBUL - Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldı.
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