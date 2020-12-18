Sultanbeyli'de gramaj ve fiyat standartlarına uymayan fırınlar yeniden denetlendi - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığı, gramaj, fiyat ve tarife standartlarına uymadığı tespit edilen 32 fırını yeniden denetledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliğinin talimatıyla Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinesinde; İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kasım ayında ilçede bulunan 87 fırında gerçekleştirilen gramaj, fiyat ve tarife denetimlerinde, 32 fırında olumsuzlukla karşılaşıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ekipleri, daha önce standartlara uymadığı tespit edilen 32 fırını, 16-17 Aralık'ta yeniden denetledi. Denetimlerde, 18 işletmenin gramaj, fiyat ve tarife parametrelerine uyduğu, 14 işletmenin ise uymadığı tespit edildi.

Standartlara uymayan 14 işletme hakkında "Haksız fiyat artışı tutanağı" düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, İstanbul Valiliğinin talimat ve koordinasyonu çerçevesinde fırınlardaki gramaj, fiyat ve tarife denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.

Konuya ilişkin aykırılıklarla karşılaşan vatandaşlardan, şikayetlerini "haksız fiyat artışı bildirimi" uygulaması veya Alo 175 telefon hattı üzerinden bildirmelerini isteyen Kubilay, tarifelere ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde faaliyet gösteren fırıncı esnafına teşekkür etti.