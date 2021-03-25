SULTANBEYLİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE SERVİS ARACI KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; 1'İ AĞIR, 3 YARALI - Son Dakika

SULTANBEYLİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE SERVİS ARACI KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; 1'İ AĞIR, 3 YARALI

25.03.2021 01:48

Sultanbeyli'de iddiaya göre aşırı hızla ilerleyen hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı, ardından karşı şeride geçerek içinde yolcu olmayan servis aracı ile kafa kafaya çarpıştı.

Sultanbeyli'de iddiaya göre aşırı hızla ilerleyen hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı, ardından karşı şeride geçerek içinde yolcu olmayan servis aracı ile kafa kafaya çarpıştı. Hafif ticari araçta bulunan 2 kişi ile servis şoförü yaralandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaza saat 00.30 sıralarında Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yasin D.'nin kullandığı 34 BP 3488 plakalı hafif ticari araç aşırı süratle ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce orta refüje vurdu ardından karşı şeride geçerek, Cafer A.'nın kullandığı ve içinde yolcu olmayan 34 LCJ 312 plakalı servis aracı ile kafa kafaya çarpıştı.

1'İ AĞIR,3 YARALI

Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen her iki aracın sürücüleri hafif şekilde yaralanırken, hafif ticari araçta bulunan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan ve ağır yaralı olan İran uyruklu kişiyi sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sultanbeyli devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilinci kapalı olarak hastaneye götürülen şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Hafif yaralı olan sürücüler de tedbir maçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

ALKOLMETREYE ÜFLEMEYİ REDDETTİ

Kazanın ardından hurdaya dönen hafif ticari aracın içinde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti. Hafif yaralı olarak ambulansa bindirilen sürücü Yasin D. Polisin alkol testi için uzattığı alkolmetreye üflemeyi reddetti. Sürücünün alkollü olup olmadığı hastanede yapılacak kan tahlili sonucunda belli olacağı bildirildi.

Kazayı gören başka bir sürücü; 'Buradan hızlı bir şekilde geliyordu. Şuradan refüje patlattı, oradan servis aracına direkt kafadan girdi. Sağ taraftakinin durumu çok ağırdı da şoför inkar ediyor, kazayı ben yapmadım diyor. Başkası kullanıyordu, ben arkada oturuyordum diyor ama yalan söylüyor. Biz hemen arkasından geliyorduk. Biz indik hemen yardım ettik, sonra ambulans geldi arkadaşı götürdüler' şeklinde konuştu. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

SULTANBEYLİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE SERVİS ARACI KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; 1'İ AĞIR, 3 YARALI
SULTANBEYLİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE SERVİS ARACI KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; 1'İ AĞIR, 3 YARALI
SULTANBEYLİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE SERVİS ARACI KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; 1'İ AĞIR, 3 YARALI
SULTANBEYLİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE SERVİS ARACI KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; 1'İ AĞIR, 3 YARALI
SULTANBEYLİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE SERVİS ARACI KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; 1'İ AĞIR, 3 YARALI
SULTANBEYLİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE SERVİS ARACI KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; 1'İ AĞIR, 3 YARALI

İtfaiye, Kaza, İran, BP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE SERVİS ARACI KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; 1'İ AĞIR, 3 YARALI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu Avrupa Konseyi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar derhal tahliye edin Avrupa Konseyi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar derhal tahliye edin Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi
Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60 Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60         
01:16
Mesut Özil, Josef de Souza ve Felipe Melo'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı Mesut Özil, Josef de Souza ve Felipe Melo'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı         
00:45
Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu         
00:16
Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu         
23:38
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev         
18:53
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu         
15:22
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada         
13:50
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist, HDP binasından Gara Dağı'na uzanan hikayesini anlattı Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist, HDP binasından Gara Dağı'na uzanan hikayesini anlattı         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 02:29:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SULTANBEYLİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE SERVİS ARACI KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; 1'İ AĞIR, 3 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei