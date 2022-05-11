Son dakika haberi! Sultanbeyli'de hafriyat kamyonu yunus polislerine çarptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Sultanbeyli'de hafriyat kamyonu yunus polislerine çarptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

11.05.2022 18:40

Son dakika haber... Sultanbeyli'de yunus polislerinin kullandığı motosiklete, yola çıkan hafriyat kamyonu çarptı.

Sultanbeyli'de yunus polislerinin kullandığı motosiklete, yola çıkan hafriyat kamyonu çarptı. Kazada 1 polis şehit olurken, 1 polis de yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sultanbeyli'de Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyarılarına rağmen durmayan otomobili takip eden yunus polisleri Gökmen B. ve Hüseyin D.'nin üzerinde olduğu ve motosiklete, kavşaktan yola giriş yapan hafriyat kamyonu çarptı. Hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet ile iki yunus polisi metrelerce savruldu. Kazada 1 polis şehit olurken, 1 polis de yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören Abdullah Ç. adlı vatandaş, "Yunus ekipleri beyaz bir aracı kovalıyordu. Şahıs kırmızı ışıkta geçti. Yunus ekipleri de peşinde takip ediyordu. Yan yol bağlantısından gelen tır yunus ekiplerine çarptı. Sonrasında yunus ekipleri savruldu" dedi.

Öte yandan Yunus polislerinin motosikletine hafriyat kamyonunun çarpmasıyla motosikletin metrelerce savrulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(Mustafa Ayabakan - Cüneyt Sevindik - İzzet Aydın/İHA)

Son dakika haberi! Sultanbeyli'de hafriyat kamyonu yunus polislerine çarptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
Son dakika haberi! Sultanbeyli'de hafriyat kamyonu yunus polislerine çarptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
Son dakika haberi! Sultanbeyli'de hafriyat kamyonu yunus polislerine çarptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
Son dakika haberi! Sultanbeyli'de hafriyat kamyonu yunus polislerine çarptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
Son dakika haberi! Sultanbeyli'de hafriyat kamyonu yunus polislerine çarptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sultanbeyli'de hafriyat kamyonu yunus polislerine çarptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Sultanbeyli'de hafriyat kamyonu yunus polislerine çarptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı - Son Dakika
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