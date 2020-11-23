Sultanbeyli'de hafta sonu kısıtlamasına uymayan kişilere 127 bin lira ceza - Son Dakika

Sultanbeyli'de hafta sonu kısıtlamasına uymayan kişilere 127 bin lira ceza

23.11.2020 13:43
Sultanbeyli'de hafta sonu kısıtlamasına uymayan kişilere 127 bin lira ceza, System.String[]

Sultanbeyli'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde, kısıtlamaya aykırı hareket eden 40 kişiye toplamda 127 bin lira idari para cezası kesildi.

Sultanbeyli'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde, kısıtlamaya aykırı hareket eden 40 kişiye toplamda 127 bin lira idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 21 Kasım saat 20.00'de başlayarak 23 Kasım 2020 saat 05.00'te sona erdi. Kısıtlama süresince Sultanbeyli'deki 15 mahalle ile meydan, cadde ve sokaklarda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultanbeyli Belediyesi Zabıta ekipleri çok sayıda denetim gerçekleştirdi.

YOL KONTROLÜ YAPILARAK SÜRÜCÜLERİN İZİN BELGELERİ KONTROL EDİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultanbeyli Belediyesi Zabıta memurlarının bulunduğu ekipler kısıtlama kapsamında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

KISITLAMAYA UYMAYAN 40 KİŞİYE 127 BİN 200 LİRA CEZA UYGULANDI

Sultanbeyli'de kısıtlamanın başladığı 21 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket eden 40 kişiye toplam 127 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Salgınla mücadele gücümüzü arttırmak için yeni korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına tüm vatandaşlarımızın harfiyen uymasını rica ediyorum. Bu salgını alınan tüm tedbir ve kısıtlamalara uyarak; maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle riayet ederek ve kalabalıklardan uzak durarak yenebiliriz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Sultanbeyli'de hafta sonu kısıtlamasına uymayan kişilere 127 bin lira ceza
Sultanbeyli'de hafta sonu kısıtlamasına uymayan kişilere 127 bin lira ceza
Sultanbeyli'de hafta sonu kısıtlamasına uymayan kişilere 127 bin lira ceza
Sultanbeyli'de hafta sonu kısıtlamasına uymayan kişilere 127 bin lira ceza
Sultanbeyli'de hafta sonu kısıtlamasına uymayan kişilere 127 bin lira ceza
Sultanbeyli'de hafta sonu kısıtlamasına uymayan kişilere 127 bin lira ceza

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Sultanbeyli, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de hafta sonu kısıtlamasına uymayan kişilere 127 bin lira ceza - Son Dakika


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