Sultanbeyli'de Halk Otobüsü Direğe Çarptı...kaza Kamerada
2 saat önce
Sultanbeyli'de halk otobüsü direğe çarptı.
Sultanbeyli
'de halk otobüsü direğe çarptı...Kaza kamerada
Sultanbeyli'de halk otobüsü direğe çarptı
İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir özel halk otobüsü gece saatlerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada otobüsün boş olması faciayı önledi.
Olay Sultanbeyli Mimar Sinan Caddesi
üzerinde geçen hafta meydana geldi. Sürücü, Özel halk otobüsünün yağış nedeniyle yolun kayganlaşmasının ardından hakimiyetini kaybetti . Otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki telefon hattı dağıtım kutusunun bulunduğu direğe çarptı. Kazada otobüsün boş olması faciayı önlerken, yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün direğe hıza çarpıyor. Çevrede ise vatandaşlar büyük panik yaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:36 Kaynak: İHA
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