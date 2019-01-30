Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de Halk Otobüsü Direğe Çarptı...kaza Kamerada

Sultanbeyli'de Halk Otobüsü Direğe Çarptı...kaza Kamerada

2 saat önce

Sultanbeyli'de halk otobüsü direğe çarptı.

Sultanbeyli'de halk otobüsü direğe çarptı...Kaza kamerada
Sultanbeyli'de halk otobüsü direğe çarptı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir özel halk otobüsü gece saatlerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada otobüsün boş olması faciayı önledi.
Olay Sultanbeyli Mimar Sinan Caddesi üzerinde geçen hafta meydana geldi. Sürücü, Özel halk otobüsünün yağış nedeniyle yolun kayganlaşmasının ardından hakimiyetini kaybetti . Otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki telefon hattı dağıtım kutusunun bulunduğu direğe çarptı. Kazada otobüsün boş olması faciayı önlerken, yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün direğe hıza çarpıyor. Çevrede ise vatandaşlar büyük panik yaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:36 Kaynak: İHA

Sultanbeyli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kazada Bariyerlere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Çaresizce Kurtarılmayı Bekledi Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti

Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu Genç Adam, Eskort Sitesinden Tanışıp Birlikte Olduğu Kadının Sevgilisinin Tuzağına Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:49:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de Halk Otobüsü Direğe Çarptı...kaza Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]