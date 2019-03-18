Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de Halk Otobüsü Gecekonduya Çarptı

Sultanbeyli'de Halk Otobüsü Gecekonduya Çarptı

1 saat önce

SULTANBEYLİ'de sürücüsünün fenalık geçirdiği halk otobüsü bir gecekonduya çarptı.

Sultanbeyli'de Halk Otobüsü Gecekonduya Çarptı, System.String[]
SULTANBEYLİ'de sürücüsünün fenalık geçirdiği halk otobüsü bir gecekonduya çarptı.

Kaza Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli- Cevizli seferini yapan İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı halk otobüsünün sürücü İsmail Ayırkan duraktan yolcuları aldı. Seyir halindeyken fenalaşan sürücü otobüsün kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki bir gecekonduya çarparak durabildi. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazada otobüste bulunan iki yolcu kazayı yara almadan atlattı. Otobüsün girdiği gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmasını ardından otobüs yoldan kaldırıldı. Görgü tanığı Mehmet Ali Aktaş, "Otobüs seyir halindeyken sürücü fenalaşmış, epilepsi hastasıymış. Kalabalık bir yerde yada trafikte olsaydı bunun vebalini kim ödeyecekti. Yolcular da varmış ama yaralanan olmadı" diye konuştu. Başak bir görgü tanığı ise "Pencereden gördüm kazayı, bir yolcu araçtan atladı onu gördüm. Fenalaşmış gecekonduya girmiş " diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:27 Kaynak: DHA

Sultanbeyli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dehşete Düşüren Kazayı Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti Son Dakika! Hollanda Polisi, Utrecht Saldırganının Türk Olduğunu Açıkladı Son Dakika! Benzine Bir Haftada İkinci Zam Geldi Yenilenen Kapıköy Gümrük Kapısı Hizmete Açılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 16:43:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de Halk Otobüsü Gecekonduya Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]