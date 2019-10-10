Sultanbeyli'de hareketli dakikalar (1)
1 saat önce
Pendik'te, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracı, içinde gözaltında bulunan şüpheli tarafından kaçırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:38 Kaynak: DHA
Pendik'te, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracı, içinde gözaltında bulunan şüpheli tarafından kaçırıldı. Araç Sultanbeyli'de terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri aracı kaçıran şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı arama başlattı. Bölgede bulunan ormanlık alan ve bahçeler polis tarafından abluka altına alındı. Aramalara polis helikopteri de katılıyor.
Görüntü Dökümü
------------------
-Olay yerinde arama yapan polis ekipleri
-Kaçırılan polis otosu
-Genel ve detay
- İstanbul
İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı Son Dakika: PKK/YPG'nin saldırısı sonucu Şanlıurfa'da 1'i bebek olmak üzere 2 kişi şehit oldu Son Dakika: Trump, Türkiye'ye küstah tehdidini yineledi: Kurallara uymazsanız, yaptırım uygularım Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı