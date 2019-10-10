Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de hareketli dakikalar (1)
Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de hareketli dakikalar (1)

Sultanbeyli'de hareketli dakikalar (1)

1 saat önce

Pendik'te, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracı, içinde gözaltında bulunan şüpheli tarafından kaçırıldı.

Sultanbeyli'de hareketli dakikalar (1), System.String[]

Pendik'te, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracı, içinde gözaltında bulunan şüpheli tarafından kaçırıldı. Araç Sultanbeyli'de terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri aracı kaçıran şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı arama başlattı. Bölgede bulunan ormanlık alan ve bahçeler polis tarafından abluka altına alındı. Aramalara polis helikopteri de katılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinde arama yapan polis ekipleri

-Kaçırılan polis otosu

-Genel ve detay


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, Pendik, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:38 Kaynak: DHA
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