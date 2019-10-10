Sultanbeyli'de hareketli dakikalar (1)

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PENDİK'te, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracı, içindeki gözaltında bulunan şüpheli tarafından kaçırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:43 Kaynak: DHA
PENDİK'te, Büyükçekmece
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne ait polis aracı, içindeki gözaltında bulunan şüpheli tarafından kaçırıldı. Araç Sultanbeyli
'de terk edilmiş halde bulundu. Polis
ekipleri aracı kaçıran şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı arama başlattı. Bölgede bulunan ormanlık alan ve bahçeler polis tarafından abluka altına alındı. Aramalara polis helikopteri de katılıyor.
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- İstanbul
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