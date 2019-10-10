Sultanbeyli'de hareketli dakikalar

Polis aracı kaçıran şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,(DHA)

Pendik'te, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracı, içinde gözaltında bulunan şüpheli tarafından kaçırıldı. Araç Sultanbeyli'de terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri aracı kaçıran şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı arama başlattı. Bölgede bulunan ormanlık alan ve bahçeler polis tarafından abluka altına alındı. Aramalara polis helikopteri de katılıyor.