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Sultanbeyli'de "hırsızlık" suçundan bir şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Sultanbeyli'de okullardan televizyon ve dizüstü bilgisayar çaldığı, satılan bu malları aldığı iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Sultanbeyli'de

Sultanbeyli'de okullardan televizyon ve dizüstü bilgisayar çaldığı, satılan bu malları aldığı iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mecidiye Mahallesi'nde okullardan 2 televizyon ve 6 dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen Yunus Emre E. ile çalıntı malzemeleri satın aldığı belirlenen Samet S, Yusuf B. ve Onur B'yi gözaltına aldı.

Kimlik sorguları yapılan şüphelilerden Yunus Emre E'nin 31, Samet S'nin 2, Yusuf B'nin 11, Onur B'nin ise 12 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 televizyon, 6 dizüstü bilgisayar, 217 gram skunk, 4 ecstasy hap, 2,9 gram Hint keneviri tohumu, 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus Emre E. tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, Mecidiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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