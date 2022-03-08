Sultanbeyli'de hurda hırsızları kamerada - Son Dakika

Sultanbeyli'de hurda hırsızları kamerada

İSTANBUL Sultanbeyli'de hurdacıya hırsızlık amaçlı gelen 3 kişi emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Kaçarken iş yeri sahibi ile karşılaşan şahıslar araçlarının kapısını düşürdü. Kimliği belirlenen şahıslar adli makamlara sevk edildi. Şahısların hurdacıya girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Adil Mahallesinde 5 Şubat tarihinde meydana geldi. Bir hurdacıya hırsızlık amaçlı gelen 3 şahıs kaçtığı esnada iş yeri sahibi ile karşılaştı. Olay yerinden kaçarken panikleyen şüpheliler, araçlarının sol arka kapısını düşürdü. Aynı gün Sultanbeyli İlçesi Adil Mahallesinde park halinde bulunan başka bir aracın kapısının çalındığı tespit edildi. Emniyet ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceledi. Hırsızlık suçunda kullanılan araç ise Çekmeköy ilçesinde plakaları sökülmüş vaziyette bulundu. Araçta yapılan incelemede sol arka kapısının, kapısı çalınan diğer araca ait olduğu tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, M.B isimli şahıs Sancaktepe ilçesinde yakalandı. O.K ve D.C isimli şahısların ise 9 Şubat tarihinde benzer suçlardan daha önce yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği anlaşıldı. Konu ile ilgili olarak işlem yapılan şahıs 7 Mart tarihinde adli makamlara sevk edildi.