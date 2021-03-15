Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

15.03.2021 22:24

Sultanbeyli'de bir İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de bir İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan İETT otobüsü bir otomobille çarpıştı. Kazada biri kadın yolcu, biri de otobüs şoförü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

(İzzet Aydın/İHA)

Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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