Son dakika haberleri: Sultanbeyli'de İETT otobüsüne çarpan kamyonetin yan yattığı anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sultanbeyli'de İETT otobüsüne çarpan kamyonetin yan yattığı anlar kamerada

05.07.2022 12:20

Son dakika habere göre Sultanbeyli'de İETT otobüsüne çarpan kamyonetin yan yattığı anlar kameradaİSTANBUL Sultanbeyli'de seyir halinde olan kamyonet sürücüsü kontrolünü kaybedince aynı yönde olan İETT Otobüsüne yandan çarpıp yan yattı.

Sultanbeyli'de İETT otobüsüne çarpan kamyonetin yan yattığı anlar kamerada

İSTANBUL Sultanbeyli'de seyir halinde olan kamyonet sürücüsü kontrolünü kaybedince aynı yönde olan İETT Otobüsüne yandan çarpıp yan yattı. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde seyir halinde olan İETT otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar panikle olay yerine gelip kamyonet sürücüsünü aracın içinden çıkardı. İETT Otobüsüne yandan çarpan kamyonetin yan yattığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Sultanbeyli'de İETT otobüsüne çarpan kamyonetin yan yattığı anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Sultanbeyli'de İETT otobüsüne çarpan kamyonetin yan yattığı anlar kamerada - Son Dakika
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