Sultanbeyli'de ihtiyaç sahiplerine pandemi sürecinde 59 milyon liralık yardım - Son Dakika

Sultanbeyli'de ihtiyaç sahiplerine pandemi sürecinde 59 milyon liralık yardım

26.10.2020 12:27
Sultanbeyli'de ihtiyaç sahiplerine pandemi sürecinde 59 milyon liralık yardım, System.String[]

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, korona virüs salgınının başladığı tarihten bu yana kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 59 milyon 682 bin lira sosyal yardım dağıttı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, korona virüs salgınının başladığı tarihten bu yana kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 59 milyon 682 bin lira sosyal yardım dağıttı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, korona virüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 26 Ekim 2020 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle Sultanbeyli'de yaşayan 69 bin 489 vatandaşa 59 milyon 682 bin 863 Türk Lirası sosyal yardımında bulundu.

Sultanbeyli Kaymakamlığı pandemi sürecinde vatandaşların yardımına koşuyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi' ile 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında 54 bin 329 aileye 1.000 Türk Lirası sosyal yardımı evlerine ulaştırdı. Yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaynaklarıyla ihtiyaç sahibi 15 bin 160 aileye 5 milyon 353 bin 863 Türk Lirası yardım gerçekleştirildi. Sultanbeyli'de Pandemi sürecinde toplam 69 bin 489 vatandaşa 59 milyon 682 bin 863 Türk Lirası sosyal yardım dağıtılmış oldu.

Bunun yanında Sultanbeyli'de Darülaceze Vakfı'nın destekleriyle yürütülen "Şefkat Eli" ve "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşların 15 günde bir ev temizlikleri yapıldı; gıda, sıcak yemek, temizlik malzemesi ve maske ihtiyaçları giderildi. Bu proje kapsamında 179 bin Türk lirası para harcanarak 1825 hanenin temizliği gerçekleştirildi.

İzolasyondaki vatandaşların da ihtiyaçları karşılanıyor

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri, izolasyon altında bulunan vatandaşlardan gelen yardım taleplerini anında değerlendirerek 584 ihtiyaç sahibi aileye 140 bin 400 lira nakdi yardım, 643 aileye de gıda kolisi ve temizlik seti ulaştırdı.

Devletimizin şefkat elini vatandaşlarımıza hissettiriyoruz

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Sosyal devlet olmanın bilinciyle korona virüs salgının başladığı andan itibaren Sultanbeyli'deki ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak her zaman devletimizin şefkat elini muhtaç vatandaşlarımıza hissettiriyor, zor durumda bulunan vatandaşların ve ailelerin ihtiyaçlarını mesai mefhumu gözetmeden gideriyoruz. Yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de ihtiyaç sahiplerine pandemi sürecinde 59 milyon liralık yardım
Sultanbeyli'de ihtiyaç sahiplerine pandemi sürecinde 59 milyon liralık yardım
Sultanbeyli'de ihtiyaç sahiplerine pandemi sürecinde 59 milyon liralık yardım
Sultanbeyli'de ihtiyaç sahiplerine pandemi sürecinde 59 milyon liralık yardım
Sultanbeyli'de ihtiyaç sahiplerine pandemi sürecinde 59 milyon liralık yardım
Sultanbeyli'de ihtiyaç sahiplerine pandemi sürecinde 59 milyon liralık yardım
Sultanbeyli'de ihtiyaç sahiplerine pandemi sürecinde 59 milyon liralık yardım

Pandemi Sosyal Destek, Sultanbeyli, Türk Lirası, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de ihtiyaç sahiplerine pandemi sürecinde 59 milyon liralık yardım - Son Dakika


Son Dakika

Genç ressam Sinem Demirci'nin son çalışması büyük beğeni topladı Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'a silah gönderen ülkelere yüklendi: Listesi bende var, ateşkes isteyen niye silah gönderir? 6 aylık hamile eşinin gözleri önünde öldürülmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı Polis peşlerine düşünce 1 kilo esrarı yola döktüler Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı
Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu         
12:41
Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:03
iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu         
11:47
Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu         
11:39
Altın gibi sürekli yükseliyor! Ihlamurun kilosu 220 lira oldu, vatandaş gramla satın alıyor Altın gibi sürekli yükseliyor! Ihlamurun kilosu 220 lira oldu, vatandaş gramla satın alıyor         
11:01
Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi         
10:56
Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü         
10:36
Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı         
10:02
Dedesi yaşındaki adamın istismar ettiği küçük kız: Özel bölgemi kıyafetimin üstünden elledi Dedesi yaşındaki adamın istismar ettiği küçük kız: Özel bölgemi kıyafetimin üstünden elledi         
09:45
Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı         
09:39
Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor         
09:37
Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek         
09:36
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 13:04:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultanbeyli'de ihtiyaç sahiplerine pandemi sürecinde 59 milyon liralık yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei