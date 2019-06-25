Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı
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Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı

40 dakika önce

Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangın, yandaki binanın çatısına da sıçradı.

Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı, System.String[]
Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangın, yandaki binanın çatısına da sıçradı. Yangında, alev alev yanan iki binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi Sırt Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple akşam saatlerinde yangın çıktı. Çatıdaki alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Alev alev yanan çatılar, çevredeki binalarda oturanlarda büyük korkuya yol açtı. Yangına, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sultanbeyli ve Yenişehir itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:38 Kaynak: İHA
Battalgazi, Sultanbeyli, 3. Sayfa
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