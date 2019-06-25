Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı
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Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangın, yandaki binanın çatısına da sıçradı.
Sultanbeyli
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:38 Kaynak: İHA
'de bir binanın çatısında çıkan yangın, yandaki binanın çatısına da sıçradı. Yangında, alev alev yanan iki binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
Sultanbeyli Battalgazi
Mahallesi Selçukhan Caddesi Sırt Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple akşam saatlerinde yangın çıktı. Çatıdaki alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Alev alev yanan çatılar, çevredeki binalarda oturanlarda büyük korkuya yol açtı. Yangına, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sultanbeyli ve Yenişehir
itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis
ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
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