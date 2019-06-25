SULTANBEYLİ'DE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
1 saat önce
SULTANBEYLİ'DE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI(Ek görüntü)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:12 Kaynak: DHA
İSTANBUL - SULTANBEYLİ'DE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI(Ek görüntü)
(Tür: İstanbul
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