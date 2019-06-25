Son Dakika Haberleri: SULTANBEYLİ'DE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
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SULTANBEYLİ'DE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

1 saat önce

SULTANBEYLİ'DE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI(Ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL - SULTANBEYLİ'DE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI(Ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
SULTANBEYLİ'DE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:12 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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