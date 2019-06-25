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SULTANBEYLİ'DE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

1 saat önce

Haber: Gamze ŞİMŞEK / İstanbul Dha Sultanbeyli'de izolasyon çalışması sırasında bir binanın çatısında başlayan yangın yandaki binanın çatısına da sıçradı.

SULTANBEYLİ'DE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha 
Sultanbeyli'de izolasyon çalışması sırasında bir binanın çatısında başlayan yangın yandaki binanın çatısına da sıçradı. Alev alev yanan iki binanın çatısı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi Sırt Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 19.30 sıralarında çıktı. İddialara göre çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı sırada çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler, havanın rüzgarlı olması nedeniyle bitişikte bulunan binaların çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında can kaybı bulunmazken, bir kişi hafif yaralandı. Her iki binanın çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi. 

Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu kamerasından
-Alev alev yanan çatı katı 
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Genel ve detay


 


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:21 Kaynak: DHA
İstanbul, Sultanbeyli, Güncel
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