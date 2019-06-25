Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı
Son Dakika Güncel Haber

Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı

1 saat önce

SULTANBEYLİ'de izolasyon çalışması sırasında bir binanın çatısında başlayan yangın yandaki binanın çatısına da sıçradı.

Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı, System.String[]
SULTANBEYLİ'de izolasyon çalışması sırasında bir binanın çatısında başlayan yangın yandaki binanın çatısına da sıçradı. Alev alev yanan iki binanın çatısı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi Sırt Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 19.30 sıralarında çıktı. İddialara göre çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı sırada çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler, havanın rüzgarlı olması nedeniyle bitişikte bulunan binaların çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında can kaybı bulunmazken, bir kişi hafif yaralandı. Her iki binanın çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:30 Kaynak: DHA
Battalgazi, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kimyasal madde yüklü tanker alev alev yandı: 3 yaralı Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Cuma gününe kadar devam edecek ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: Ezici bir güçle karşılık vereceğiz Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 22:53:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]