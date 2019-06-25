Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı - EK GÖRÜNTÜ
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SULTANBEYLİ'de izolasyon çalışması sırasında bir binanın çatısında başlayan yangın yandaki binanın çatısına da sıçradı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:15 Kaynak: DHA
SULTANBEYLİ'de izolasyon çalışması sırasında bir binanın çatısında başlayan yangın yandaki binanın çatısına da sıçradı. Alev alev yanan iki binanın çatısı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Battalgazi
Mahallesi Selçukhan Caddesi Sırt Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 19.30 sıralarında çıktı. İddialara göre çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı sırada çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler, havanın rüzgarlı olması nedeniyle bitişikte bulunan binaların çatısına sıçradı. İtfaiye
ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında can kaybı bulunmazken, bir kişi hafif yaralandı. Her iki binanın çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi.
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