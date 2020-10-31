SULTANBEYLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

SULTANBEYLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

31.10.2020 06:05
SULTANBEYLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI, System.String[]

SULTANBEYLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI Sultanbeyli'de iki katlı metruk bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

SULTANBEYLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Sultanbeyli'de iki katlı metruk bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede bütün çatıyı kaplayan alevlerin binanın hemen yanında bulunan ormanlık alana sıçrama ihtimali paniğe neden oldu.
Yangın saat 04.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Işıklar Sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk bir binanın çatısında meydana geldi. İçinde kimsenin yaşamadığı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün çatıyı sardı. Çatıyı saran alevlerin binanın hemen yanında bulunan ormanlık alana sıçrama ihtimali paniğe neden oldu. Alevleri gören komşular derhal itfaiyeye haber verdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de yanan binanın etrafında güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekibi de yangın tamamen söndürülene kadar tedbir amaçlı olarak olay yerinde bekledi.
Herhangi bir ölüm ve yaralanmanın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.

- İstanbul
SULTANBEYLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
SULTANBEYLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
SULTANBEYLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
SULTANBEYLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
SULTANBEYLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
SULTANBEYLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
SULTANBEYLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Sultanbeyli, İtfaiye, Yangın, Ateşe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE İKİ KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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