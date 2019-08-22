Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de iki kişinin öldüğü feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
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Sultanbeyli'de iki kişinin öldüğü feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

1 saat önce

Sultanbeyli'de iki kişinin öldüğü feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktıİSTANBUL - İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Yakuphan Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki kişi feci şekilde yaşamını yitirdi.

Sultanbeyli'de iki kişinin öldüğü feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Yakuphan Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki kişi feci şekilde yaşamını yitirdi. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza dakika dakika görüntülendi

Sultanbeyli Yakuphan Caddesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre 34 RYY 42 plakalı kamyon sürücüsü M.T., kamyonun yanından geçmek isteyen motosikletli iki kişiyi ezdi. Olay yerinde hayatlarını kaybeden şahıslardan birinin Sadık Sarıdağ olduğu öğrenilirken diğer şahsın kimliği henüz belirlenemedi. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına dakika dakika yansıdı.

Sultanbeyli, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:20 Kaynak: İHA
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