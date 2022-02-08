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Sultanbeyli'de ilginç hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sultanbeyli'de ilginç hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

08.02.2022 16:23
Sultanbeyli'de ilginç hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

SULTANBEYLİ'de hırsızlık sonrası kaçarken araçlarının kapısı yola düşen bunun üzerine de bir galeriden aynı model aracın kapısını çalan hırsızların görüntüsü ortaya çıktı.

SULTANBEYLİ'de hırsızlık sonrası kaçarken araçlarının kapısı yola düşen bunun üzerine de bir galeriden aynı model aracın kapısını çalan hırsızların görüntüsü ortaya çıktı.

Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde geçen cumartesi günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen meydana üç hırsız cadde üzerindeki bir hurdacıya girdi. İçeriden kablo, matkap ve kilolarca demir çalan hırsızlar, kaçtıkları sırada aracın sürgülü kapısı yola düştü. Hırsızlar yol üzerindeki bir galeriye girip aynı marka bir aracın kapısını çalarak kendi araçlarına taktı.

O ANLAR KAMERADA

İlginç hırsızlığa ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hırsızların aracı hurdacıya yanaştırarak çaldığı malzemeleri yüklediği, bir aracın hurdacıya gelmesiyle hırsızların panikle kaçarken araçlarının kapısının düştüğü görülüyor. Başka bir güvenlik kamerasında ise hırsızların bir galericiden kapısı düşen aynı marka aracın kapısını çalarak araca yüklediği anlar görülüyor.


Sultanbeyli'de ilginç hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı
Sultanbeyli'de ilginç hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı
Sultanbeyli'de ilginç hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı
Sultanbeyli'de ilginç hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı
Sultanbeyli'de ilginç hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı
Sultanbeyli'de ilginç hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı
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Cumartesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de ilginç hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de ilginç hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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