Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi

10.12.2022 18:20

Sultanbeyli'de yeni yapılan 4 katlı bir binanın tesisat hattının kazı çalışmaları sırasında göçük yaşandı. Göçükte mahsur kalan işçinin cansız bedeni bulundu.

İstanbul Sultanbeyli'de Adil Mahallesi Aslı Sokak'ta gündüz saatlerinde yeni yapılan 4 katlı binanın tesisat hattının kazı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İşçilerden Turan Tuna açılan temelin göçmesi sonucu toprak altında kaldı.

CANSIZ BEDENİ GÖÇÜKTEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda toprak altından çıkarılan 61 yaşındaki Turan Tuna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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