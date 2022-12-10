İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda toprak altından çıkarılan 61 yaşındaki Turan Tuna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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