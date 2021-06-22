Sultanbeyli'de inşaat çalışması sırasında bir işçi yaralandı - Son Dakika

Sultanbeyli'de inşaat çalışması sırasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde bir okulun inşaatında çalışan işçi Kaan G.Ö. (25), zeminin yumuşak olması nedeniyle dizlerine kadar toprağa gömüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan işçi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.