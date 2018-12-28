Sultanbeyli'de İnşaatta Çökme
1 saat önce
SULTANBEYLİ'de inşaat halindeki binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.
SULTANBEYLİ'de inşaat halindeki binanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Necip Fazıl
Mahallesi, Trabzon
Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı inşaatta saat 21.30 sıralarında en üst kata beton dökümü sırasında çökme oldu. İnşaatın bir bölümü tamamen çökerken, işçiler büyük korku yaşadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
"USTALAR O ANDA KENDİLERİNİ ZOR KURTARDI"
İhbar üzerine çökmenin meydana geldiği yere itfaiye ve polis sevk edildi. Polisler çöken inşaatın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. İnşaatın bekçiliğini yapan Kemal Özkan
olayla ilgili şunları söyledi:
Ustalar betonu atarken, bir anda ses geldi. Ustalar o anda kendilerini zor kurtardı. Kaçtılar.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:35 Kaynak: DHA
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