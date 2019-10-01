Sultanbeyli'de inşaatta çökme (2)
20 dakika önce
SULTANBEYLİ'de bir inşaat temel çalışması sırasında çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:35 Kaynak: DHA
SULTANBEYLİ'de bir inşaat temel çalışması sırasında çökme meydana geldi. Orhan Aydoğan
isimli bir işçi beline kadar gömüldü. İnşaattaki diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiy ekipleri geldi. Ekipler kısa düren çalışmanın ardından işçiyi olduğu yerden kurtardı. Aydoğan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydoğan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Sultanbeyli
Kaymakamı Metin Kubilay'da olay yerine gelerek bilgi aldı. Kubilay incelemelerinin ardından olay yerinden ayrıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
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