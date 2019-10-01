Sultanbeyli'de inşaatta göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Sultanbeyli'de inşaatta göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyorİSTANBUL - Sultanbeyli Battal Gazi Mahallesi'nde bir inşaat çalışması sırasında göçük meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:15 Kaynak: İHA
Sultanbeyli'de inşaatta göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
İSTANBUL - Sultanbeyli Battal Gazi Mahallesi'nde bir inşaat çalışması sırasında göçük meydana geldi. Belden aşağısı göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Olay Sultanbeyli Battal Gazi Mahallesi'nde bugün saat 14.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat sırasında göçük meydana geldi. Bir işçinin belden aşağısı göçük altında kaldı. İşçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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