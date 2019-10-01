İSTANBUL - Sultanbeyli Battal Gazi Mahallesi'nde inşaatta göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sultanbeyli 'de inşaatta göçük

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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