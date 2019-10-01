Sultanbeyli'de inşaatta göçük
1 saat önce
Sultanbeyli'de inşaatta göçükİSTANBUL - Sultanbeyli Battal Gazi Mahallesi'nde inşaatta göçük meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:57 Kaynak: İHA
Sultanbeyli'de inşaatta göçük
İSTANBUL - Sultanbeyli Battal Gazi Mahallesi'nde inşaatta göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yol kenarında fuhuş pazarlığı böyle görüntülendi! Cezai işlem uygulandı Kurdukları 'muhabbet evi'nde erkeklere şantaj yapan 4 sanığa 21'er yıl hapis Eşi tarafından öldürülen Kadir Ören cinayetinde dikkat çeken olay yeri raporu: Her yerde kadın iç çamaşırı vardı Kaza yapan turistler, aracın başında gülümseyerek poz verdi