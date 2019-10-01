Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de inşaatta toprak kayması
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Sultanbeyli'de inşaatta toprak kayması

35 dakika önce

Sultanbeyli'de bir inşaatta kazı sırasında toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı.

Sultanbeyli'de inşaatta toprak kayması, System.String[]

Sultanbeyli'de bir inşaatta kazı sırasında toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı.

Battal Gazi Mahallesi Şair Nabi Sokak'ta bir inşaatta istinat duvarı için kazı yapıldığı sırada, toprak kayması meydana geldi.

Kazı yapılan alanda çalışan inşaat işçisi Orhan Aydoğan, beline kadar kayan toprağın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan Aydoğan, hastaneye kaldırıldı.

Polis ve zabıta ekipleri ile inşaat firması yetkilileri de olayın yaşandığı alanda inceleme yaptı.

Sultanbeyli, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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