Sultanbeyli'de İnşatta Çökme
7 dakika önce
Sultanbeyli'de 4 katlı bir inşaatta kısmen çökme meydana geldi.
Sultanbeyli
'de 4 katlı bir inşaatta kısmen çökme meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl
Mahallesi, Trabzon
Caddesi üzerindeki 4 katlı inşaatın en üst katına beton atıldı.
Beton atıldıktan bir süre sonra, henüz belirlenemeyen nedenle çökme yaşandı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, polis, inşaatın etrafında güvenlik şeridi oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:17 Kaynak: AA
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