Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de İnşatta Çökme - İstanbul

Sultanbeyli'de İnşatta Çökme - İstanbul

1 saat önce

Sultanbeyli'de 4 katlı bir inşaatta kısmen çökme meydana geldi.

Sultanbeyli'de 4 katlı bir inşaatta kısmen çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Mahallesi, Trabzon Caddesi üzerindeki 4 katlı inşaatın en üst katına beton atıldı.

Beton atıldıktan bir süre sonra, henüz belirlenemeyen nedenle çökme yaşandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, polis, inşaatın etrafında güvenlik şeridi oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:32 Kaynak: AA

Trabzon, Sultanbeyli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'un Golcüsü Burak Yılmaz, Beşiktaş'a Dönmek Üzere Trabzon'da Cip Denize Düştü: 2 Yaralı

Esad Güçleri Münbiç'e Girdiğini İddia Etti, Dünyanın Gözü Suriye'ye Çevrildi Pentagon'dan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 00:59:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de İnşatta Çökme - İstanbul
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]