Sultanbeyli'de İSDEM ve Filyasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sultanbeyli'de İSDEM ve Filyasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

23.10.2020 11:04
Sultanbeyli'de İSDEM ve Filyasyon Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, kurum müdürleri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen "Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon Kurulu" toplantısında,...

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, kurum müdürleri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen "Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon Kurulu" toplantısında, Sultanbeyli'de korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Sultanbeyli'de "Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon Kurulu" toplantısı yapıldı. Toplantıya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Sultanbeyli İSDEM tarafından 4.396 işletme ve 33.106 İzolasyon Denetimi Yapıldı

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından 21 Ağustos - 20 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan 939 ihbarı anında inceleyerek %100 olarak sonuçlandırdı. İş yeri ve Mahalle Denetim Ekipleri tarafından 4.396 işletme ve 33.106 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 37.502 denetim re'sen gerçekleştirildi. 110 kişilik "Mahalle Denetim Ekipleri" tarafından yapılan 33.106 izolasyon denetiminde 38 kişiye adli ve idari işlem uygulanarak toplamda 120.840 TL idari para cezası kesildi.

Sultanbeyli'de 38 Filyasyon Ekipleri sahada görev yapıyor

Oluşturulan 38 filyasyon ekibiyle, korana virüs hastalarına ve temaslılarına hizmet veriliyor. Ortalama filyasyon süresi 12 saat, ortalama temaslılara erişim süresi ise 10 saat iken, Sultanbeyli'de kurulan 11 araçtan oluşan 44 kişilik "İzolasyon Sabit Denetim Ekipleri" de sahada görev yapan Mahalle denetim ekiplerine destek oluyor.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Korona virüsle mücadele kapsamında İlçe Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütmektedirler. Kurumlarımız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tam bir koordinasyon içinde halkımıza hizmet vermeye devam edecektir. Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. İlçemize genel olarak bakıldığında kurallara uyulduğunu görüyoruz, kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza ve iş yerlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de İSDEM ve Filyasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Sultanbeyli'de İSDEM ve Filyasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Sultanbeyli'de İSDEM ve Filyasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Hüseyin Keskin, Koronavirüs, Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de İSDEM ve Filyasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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