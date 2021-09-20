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Sultanbeyli'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, yol göle döndü - Son Dakika

Sultanbeyli'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, yol göle döndü

20.09.2021 13:55

Sultanbeyli'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, yol göle döndü İSKİ'nin borusunun patlamasıyla göle dönen yol havadan görüntülendi Sultanbeyli'de Baraj Yolu Caddesi'nde bulunan, İSKİ'ye ait su borusundan fışkıran su caddeyi göle çevirdi.

Sultanbeyli'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, yol göle döndü

İSKİ'nin borusunun patlamasıyla göle dönen yol havadan görüntülendi

İSTANBUL - Sultanbeyli'de Baraj Yolu Caddesi'nde bulunan, İSKİ'ye ait su borusundan fışkıran su caddeyi göle çevirdi. Cadde üzerinde biriken yoğun su araç trafiğini de aksattı. Göle dönen cadde havadan görüntülendi.

Sultanbeyli'de bulunan Baraj Yolu Caddesi'nde yer altında bulunan İSKİ'ye ait su borusunun iddiaya göre arıza yapması nedeniyle tazyikli su yola fışkırdı. Yoğun suyun fışkırmasıyla taşkın yaşanan cadde adeta göle döndü. Yoğun su birikintisiyle dolan caddede araç trafiği de aksadı. Kimi sürücüler su birikintisinden geçmek zorunda kalırken kimi sürücüler ise göle dönen caddeyi gördüklerinde araçlarını geri çevirerek farklı yollara saptı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bölgede su tahliyesi yapıldı.

Suyun biriktiği alanda bir fabrikanın bahçesi de göle döndü. Bahçede bulunan trafoya su gelmemesi için iş makinesi kullanılarak trafonun çevresi toprakla örtüldü.

Olaya tanık olan vatandaşlardan Cihat Yaşar, "Ben geleli 5 dakika oldu, geçemedik geri döneceğiz. Elektrik tehlikesi de varmış. Gidecektim gidemiyorum şu an" dedi.

Öte yandan su borusundan suyun fışkırmasıyla göle dönen cadde drone ile havadan görüntülendi.

Sultanbeyli'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, yol göle döndü
Sultanbeyli'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, yol göle döndü
Sultanbeyli'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, yol göle döndü
Sultanbeyli'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, yol göle döndü
Sultanbeyli'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, yol göle döndü
Sultanbeyli'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, yol göle döndü

İstanbul, Tragger, Baraj, Göle, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, yol göle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, yol göle döndü - Son Dakika
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