Sultanbeyli'de işyerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sultanbeyli'de sebze ve meyve halindeki iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. 22 suç kaydı ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Sultanbeyli, Battalgazi Mahallesi Sebze-Meyve halinde bulunan işyerine 21 Haziran Pazartesi, gelen şüpheli, evrak, kamera kayıt cihazı ve iş yerine ait TIR'ın kontak anahtarlarını çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, şüphelinin F.K. (28) olduğunu tespit etti. Şüpheli, geçen perşembe G.K. adına düzenlenmiş kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. F.K.'nın 22 suç ve 3 aranma kaydı ile 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen F.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul