Son Dakika Haberleri: SULTANBEYLİ'DE İŞYERİNE GİREN HIRSIZLARIN YAKALANMA ANLARI KAMERADA
Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE İŞYERİNE GİREN HIRSIZLARIN YAKALANMA ANLARI KAMERADA

SULTANBEYLİ'DE İŞYERİNE GİREN HIRSIZLARIN YAKALANMA ANLARI KAMERADA

1 saat önce

İstanbul'da plakasız öğrenci servisiyle bir işyerine gelip hırsızlık yapmak isteyen şüpheliler polis tarafından işyerinde kıskıvrak yakalandı.

SULTANBEYLİ'DE İŞYERİNE GİREN HIRSIZLARIN YAKALANMA ANLARI KAMERADA, System.String[]

İstanbul'da plakasız öğrenci servisiyle bir işyerine gelip hırsızlık yapmak isteyen şüpheliler polis tarafından işyerinde kıskıvrak yakalandı. Hırsızların yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de bir iş yerine plakasız öğrenci servisiyle gelerek hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Yapılan operasyon sonrası işyerinde yakalanan Hüsnü Can İ., Eren İ., İsmail K., Ozan Ş., Ömer Faruk A. gözaltına alındı. Öğrenci servisinde yapılan aramalarda 1 çalıntı plaka, 1 ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, kasa taşımak için kullanılan bir el arabası, hırsızlıkta kullanılan çeşitli aletler bulundu. Yakalanan beş şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BÖYLE YAKALANDILAR

Görüntülerde maskeli hırsızlar iş yerine gelmesi, kameranın açısını değiştirmeye çalışmaları ve polislerin yakalama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Hırsızların gelişi

-Kameranın yönünü değiştirmeye çalışmaları

-İçeri girmeleri

-Yakalanan hırsızların çıkartılması

-Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafı


Sultanbeyli, İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:51 Kaynak: DHA
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