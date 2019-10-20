Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de işyerine giren hırsızların yakalanma anları kamerada
Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de işyerine giren hırsızların yakalanma anları kamerada

Sultanbeyli'de işyerine giren hırsızların yakalanma anları kamerada

30 dakika önce

İstanbul'da plakasız öğrenci servisiyle bir işyerine gelip hırsızlık yapmak isteyen şüpheliler polis tarafından işyerinde kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'da plakasız öğrenci servisiyle bir işyerine gelip hırsızlık yapmak isteyen şüpheliler polis tarafından işyerinde kıskıvrak yakalandı. Hırsızların yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de bir iş yerine plakasız öğrenci servisiyle gelerek hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Yapılan operasyon sonrası işyerinde yakalanan Hüsnü Can İ., Eren İ., İsmail K., Ozan Ş., Ömer Faruk A. gözaltına alındı. Öğrenci servisinde yapılan aramalarda 1 çalıntı plaka, 1 ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, kasa taşımak için kullanılan bir el arabası, hırsızlıkta kullanılan çeşitli aletler bulundu. Yakalanan beş şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BÖYLE YAKALANDILAR

Görüntülerde maskeli hırsızlar iş yerine gelmesi, kameranın açısını değiştirmeye çalışmaları ve polislerin yakalama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de işyerine giren hırsızların yakalanma anları kamerada

Sultanbeyli, İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:28 Kaynak: DHA
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