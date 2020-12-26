Sultanbeyli'de izolasyon denetim ekibi - Son Dakika

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı'nca oluşturulan izolasyon denetim ekipleri, ihbarları kısa sürede değerlendirerek çalışmalar yapıyor.

İlçe Filyasyon Takip Kurulu bünyesinde bulunan İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlileri, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, 112 ve 155 üzerinden gelen ihbarları en hızlı şekilde "İş yeri veya Mahalle Denetim Ekipleri"ne iletiyor. Ekipler kısa sürede ihbarları değerlendirerek çalışma yapıyor. 21 Ağustos - 23 Aralık arasında 2233 ihbarın değerlendirdiği öğrenildi.

31 EKİP VE 174 PERSONELLE İZOLASYON DENETİMİ

İzolasyon altında bulunanların kurallara uyup uymadığının yerinde denetleyerek bulaş riskini en aza indirmek amacıyla oluşturulan 31 ekip toplam 174 personelle denetimlerde bulunuyorİlçe Salgın Denetim Merkezi çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezimiz 7 gün 27 saat görev yapmaktadır. Gelen tüm ihbarlar anında değerlendirilmekte ve yüzde 100 olarak sonuçlandırılmaktadır. İlçe Salgın Denetim Merkezimiz 9 bin 56 işyeri denetimi ve 203 bin 487 izolasyon denetimi yaptı. Sultanbeyli'de toplam 212 bin 543 adet resen denetim gerçekleştirildi" dedi.

TEDBİRLER VE DENETİMLER SONUCUNDA VAKA SAYILARI AZALIYOR

Kubilay, "Sultanbeyli'de vaka sayılarında hem alınan tedbirler, hem yapılan denetimler, hem de getirilen kısıtlamalar sonucunda vaka sayılarında önemli ölçüde azalma olduğunu müşahede ediyoruz. Devletimizin aldığı tüm kurallara uyan vatandaşlarımıza ve iş yerlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.