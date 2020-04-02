Sultanbeyli'de kaçak maske operasyonu - Son Dakika

Sultanbeyli'de kaçak maske operasyonu
6 saat önce
SULTANBEYLİ'de izin belgesi olmadan tıbbi maske üretimi yapılan iki tekstil atölyesine gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 50 bin maske ele geçirilirken, iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.
SULTANBEYLİ'de izin belgesi olmadan tıbbi maske üretimi yapılan iki tekstil atölyesine gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 50 bin maske ele geçirilirken, iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Turgut Reis Mahallesindeki iki farklı tekstil atölyesinde izin belgesi olmadan maske üretimi yapıldığını bilgisine üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Dün saat 15.00 sıralarında Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tekstil atölyelerine düzenlenen operasyonlarda satışa hazır halde 22 bin maske ve dikim aşamasındaki 28 bin maske ele geçirildi. Ruhsatı bulunmayan ve izin belgesi olmadan üretim yapan 2 iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:07 Kaynak: DHA
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