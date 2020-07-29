SULTANBEYLİ'DE KADINA İŞKENCE: 4 KİŞİYE 34'ER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ - Son Dakika

SULTANBEYLİ'DE KADINA İŞKENCE: 4 KİŞİYE 34'ER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

SULTANBEYLİ'de 25 yaşındaki Ceylan Yıldırım'ın elektroşok, göz yaşartıcı sprey ile kaçırıldıktan sonra kelepçelenerek saatlerce darp edilmesine ilişkin yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı.

SULTANBEYLİ'DE KADINA İŞKENCE: 4 KİŞİYE 34'ER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ, System.String[]

SULTANBEYLİ'de 25 yaşındaki Ceylan Yıldırım'ın  elektroşok, göz yaşartıcı sprey ile kaçırıldıktan sonra  kelepçelenerek saatlerce darp edilmesine ilişkin yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, tutuklu koca Ersin Yıldırım, kardeşleri Ali, Burhan ve Dilek Yıldırım ile amcası Sait Yıldırım hakkında "İştirak halinde tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 17'şer yıldan 34'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ceylan Yıldırım "mağdur", babası Azmi ve annesi Rahime Sakallı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianameye göre, şüpheli Ersin Yıldırım (33) ile evli olan Ceylan Yıldırım, aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı evi terk ederek Sultanbeyli'de ailesiyle yaşamaya başladı. Şüpheli koca Ersin Yıldırım,  Ceylan Yıldırım'ı devamlı arayıp eve dönmesini istedi, ancak genç kadın bunu kabul etmedi.

ŞÜPHELİ KOCA, KARDEŞLERİ VE AMCASIYLA ELEKTROŞOK CİHAZI KULLANARAK KAÇIRDILAR

Olay, 11 Mayıs 2020'de, saat 01.00 sıralarında Ceylan Yıldırım'ın, annesi Rahime Sakallı ve arkadaşı ile babasının bekçilik yaptığı inşaata yaya olarak gidip geri dönmek için yürüdükleri esnada meydana geldi. Ceylan Yıldırım'ın kocası Ersin Yıldırım, üç kardeşiyle birlikte araçla olay yerine geldi. İddianamede, aracı şüpheli Ali Yıldırım'ın kullandığı, Ali, Burhan ve Dilek Yıldırım'ın ellerinde elektroşok cihazıyla araçtan indikleri, amcaları olan Sait Yıldırım'ın ise başka bir araçla olay yerine geldiği anlatıldı. Şüpheli koca Ersin Yıldırım'ın ise elinde göz yaşartıcı sprey ve ağaç sopa olduğu, Ali'nin elektroşok cihazı ile Ceylan Yıldırım'ın sol omzuna elektrik verdiği, şüpheli Burhan'ın saçından tutarak genç kadını araca bindirdiği, şüpheli Dilek Yıldırım'ın araçta Ceylan Yıldırım'a vurmaya başladığı, bu sırada amca Sait Yıldırım'ın ise Ceylan Yıldırım'ın annesi Rahime Sakallı'ya biber gazı sıkarak müdahalesini engellediği kaydedildi.

ARAÇTA DA DÖVMEYE DEVAM ETTİLERİddianamede, şüpheli Ali Yıldırım'ın araçla olay yerinden ayrıldığı, şüphelilerin araçta bulunan Ceylan Yıldırım'a vurmaya devam ettikleri, şüpheli Sait' Yıldırım'ın da kendi aracıyla diğer aracı takip ettiği belirtildi. Bir süre sonra şüpheliler Ali ve Dilek Yıldırım'ın araçtan indikleri, şüpheliler Burhan ve Ersin Yıldırım'ın ise mağdur Ceylan Yıldırım'ı Beykoz, Kavacık Mahallesi'ndeki amcaları Sait Yıldırım'a ait VIP Plaza'ya götürdükleri, şüpheliler Ersin ve Burhan'ın, Ceylan Yıldırım'ı binanın beşinci katındaki boş bir daireye götürdükleri, genç kadının ellerini önden plastik kelepçeyle bağladıkları, şüpheli Sait Yıldırım'ın ise olanları izlediği belirtildi.

YAKLAŞIK BİR SAAT KELEPÇELİ HALDE DÖVÜLDÜYaklaşık bir saat elleri ve ayakları bağlı olan Ceylan Yıldırım'ın, şüpheliler Ersin ve ağabeyi Burhan tarafından dövüldüğü, diğer şüphelilerin gitmesinin ardından şüpheli Ersin Yıldırım'ın genç kadını yere yatırdığı, Ceylan Yıldırım'ın bir süre uyuduğu ifade edildi. Sabah olduğunda şüpheli ağabey Burhan Yıldırım'ın gelerek, Ersin'e "Birazdan polisler gelir. Bu kadını yakmadan polise vermiyorsun. Bütün huzurumuzu kaçırdı. Yak polise öyle teslim et. Bunun yüzünden bugün işe bile gitmedik" dediği, Ersin'in de tamam dediği iddianamede yer aldı. Ağrıları nedeniyle Ceylan Yıldırım'ın inlemeye başlaması üzerine Ersin Yıldırım'ın "Eğer polise şikayet etmezsen seni götürürüm" dediği, ancak bu sırada polislerin Ceylan Yıldırım'ı kaçıran aracın GPS hareket dökümlerinden bulunduğu yeri tespit ederek daireye girdikleri ve kapıyı açan şüpheli Ersin Yıldırım'ı yakaladıkları belirtildi. Odada bitkin halde bulunan genç kadının darptan dolayı basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde sol göğüs bölgesinde kırık oluşacak derece yaralandığı kaydedildi. Şüpheli Ali Yıldırım'ın olay yerinde olmadığını söylediği ancak tanık teşhisi nedeniyle aracı kullandığının anlaşıldığı belirtildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, tutuklu şüpheliler Ersin Yıldırım, Ali Yıldırım, Burhan Yıldırım, Dilek Yıldırım ve Sait Yıldırım'ın "İştirak halinde tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 4 yıldan 14 yıla kadar hapisle olmak üzere toplam 17'şer yıldan 34'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Şüphelilerden amca Sait Yıldırım'ın anne Rahime Sakallı'ya yönelik eyleminden dolayı "Kasten yaralama" suçundan da 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheliler, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Ceylan Yıldırım, Sait Yıldırım, Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 03:59

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE KADINA İŞKENCE: 4 KİŞİYE 34'ER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ - Son Dakika
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