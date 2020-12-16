Sultanbeyli'de, kafasını stepne lastiğine sıkıştıran köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

SULTANBEYLİ'de, kafasını bir aracın stepne lastiğine sıkıştıran köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, önceki gün saat 09.23 sıralarında Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Sevde Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta bulunan bir otomobilin altında bulunan köpek, kafasını aracın stepne lastiğine sıkıştırdı. Köpeğin seslerini duyan vatandaşlar köpeği kurtarmak istedi, ancak kurtaramayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kısa sürede kurtardı. Kurtarılan köpek, veteriner ekiplerine teslim edildi.

(Fotoğraf)