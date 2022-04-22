SULTANBEYLİ'DE KALABALIK GRUP ARASINDA KAVGA: ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'DE KALABALIK GRUP ARASINDA KAVGA: ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

22.04.2022 12:27

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada arbede yaşandı.

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada arbede yaşandı. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada marketin manav reyonundaki ürünler zarar gördü.

Olay dün akşam saatlerinde Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Emir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, manav reyonundan ürünlerin alınıp fırlatılması ve tarafların birbirlerini ittirmesi görüntülendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

SULTANBEYLİ'DE KALABALIK GRUP ARASINDA KAVGA: ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
SULTANBEYLİ'DE KALABALIK GRUP ARASINDA KAVGA: ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
SULTANBEYLİ'DE KALABALIK GRUP ARASINDA KAVGA: ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
SULTANBEYLİ'DE KALABALIK GRUP ARASINDA KAVGA: ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE KALABALIK GRUP ARASINDA KAVGA: ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANBEYLİ'DE KALABALIK GRUP ARASINDA KAVGA: ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ - Son Dakika
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