SULTANBEYLİ'DE KAMYONET DEHŞETİ KAMERADA 2
7 saat önce
SULTANBEYLİ'DE KAMYONET DEHŞETİ KAMERADA 2 (ek görüntü)Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHASultanbeyli'de, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yolda ve kaldırımdaki 1'i kadın 3 kişiyi ezerek bir dükkana girdi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:32 Kaynak: DHA
İSTANBUL - SULTANBEYLİ'DE KAMYONET DEHŞETİ KAMERADA 2 (ek görüntü)
Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA Sultanbeyli
'de, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yolda ve kaldırımdaki 1'i kadın 3 kişiyi ezerek bir dükkana girdi. 3 kişinin ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, 17.15 sıralarında Battalgazi
Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen 34 YM 8628 plakalı kamyonet, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, yolda ve kaldırımdaki 3 kişiyi ezerek bir dükkana girdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Sürücü gözaltına alınırken polisin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.
OLAY ANI KAMERADA
Olay anının saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, yoldaki iki kişi ve kaldırımdaki 1 kişinin kamyonet tarafından ezildiği görülüyor.
Sahte Doktor, 6 Kadına Ne Olduğu Bilinmeyen Sıvı Enjekte Etti
88 Yaşındaki Kadına Yumruk Atan Tekerlekli Sandalyeli Saldırgan, Kaçarken Bir Anda Ayaklandı
Cemaate Saldıran Kadın Dilenci, Olay Yerine Gelen Polisin Silahını Almaya Çalıştı
TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var