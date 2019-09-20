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Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

31 dakika önce

SULTANBEYLİ'de kamyonet, özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı, System.String[]
SULTANBEYLİ'de kamyonet, özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Kaza saat 12.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Antalya caddesinde meydana geldi. İddialara göre 61 K 3997 plakalı kamyonetin sürücüsü Selahattin Emirzeoğlu başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, özel halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücü araç içinde sıkışırken otobüs de bulunan yolcular yara almadı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kısa sürede sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Bu arada kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Otobüs sürücüsü, "Otobüste yaralı yoktu. Diğer sürücü yaralandı" diye konuştu.



Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:39 Kaynak: DHA
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