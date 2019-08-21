Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de kamyonun altında ezilen motosikletli iki kişi öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sultanbeyli'de kamyonun altında ezilen motosikletli iki kişi öldü

52 dakika önce

Sultanbeyli'de kamyonun altında ezilen motosikletli iki kişi öldüİSTANBUL - Sultanbeyli'de seyir halindeki bir kamyonun yanından geçmek isteyen motosikletletli iki kişi kamyonun altında feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti.

Sultanbeyli'de kamyonun altında ezilen motosikletli iki kişi öldü

İSTANBUL - Sultanbeyli'de seyir halindeki bir kamyonun yanından geçmek isteyen motosikletletli iki kişi kamyonun altında feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti.

Sultanbeyli Yakuphan Caddesinde yaşanan olayda iddiaya göre 34 RYY 42 plakalı kamyon sürücüsü M.T. kamyonun yanından geçmek isteyen motosikletli iki kişiyi ezdi. Olay yerinde hayatlarını kaybeden şahıslardan birinin Sadık Sarıdağ olduğu öğrenilirken diğer şahsın kimliği henüz belirlenemedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamyon sürücüsü M.T.'yi gözaltına alırken kamyon incelenmek üzere Yediemin otoparkına çekildi. Olay yerinde hayatını kaybeden şahısların cenazelerı Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sultanbeyli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Park kavgasında 20 kişi birbirine girdi: 1'i polis 5 kişi yaralandı
Zorla götürdükleri genç kızı darp edip cinsel istismarda bulundular Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi! 30 gözaltı Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 21:44:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de kamyonun altında ezilen motosikletli iki kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]