Sultanbeyli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 28 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Sultanbeyli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede bulunan 28 kişiye toplam 97 bin 132 lira idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gerçekleştirdikleri denetimlerde, Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan ve kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin kanuna aykırı bir şekilde açık olduğunu ve içeride 28 kişinin bulunduğunu tespit etti.

Tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 28 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanununca toplam 97 bin 132 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.