Sultanbeyli'de kapanma öncesinde drone destekli sıkı denetim - Son Dakika

Sultanbeyli'de tam kapanma öncesinde, havadan ve karadan sıkı denetim yapıldı. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği denetimlerde, karantinada olması gerekirken minibüsle seyahat eden bir vatandaşa ceza kesildi.

Sultanbeyli'de 17 günlük tam kapanma öncesi, Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle ilçe genelinde dev bir asayiş denetimi gerçekleştirildi. Giriş ve çıkışların kapatıldığı denetimde, şüpheli görülen araçları durduran polis, vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı.

İlçede kuş uçurtulmadı

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde Özel Harekat, Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde, ilçenin dört farklı bölgesinde arama noktaları oluşturan polis ekipleri durdurdukları araçları dikkatlice aradı. Vatandaşlara üst araması yapılan denetimde vatandaşların Genel Bilgi Toplama'sı (GBT) da sorgulandı. Denetim sırasında karantinada olması gereken covid-19 temaslı Ahmet G. isimli bir vatandaş minibüs içinde seyahat ederken yakalandı. Şahıs hakkında cezai işlem uygulanarak adli işlem başlatıldı.

Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu denetimde, konuşlandırılan Özel Harekat polisleri ilçede kuş uçurtmadı. Denetimler drone ile havadan desteklendi. - İSTANBUL