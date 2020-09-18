Sultanbeyli'de kapsamlı korona virüs denetimi - Son Dakika

Sultanbeyli'de kapsamlı korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi doğrultusunda 17 Eylül 2020 Perşembe günü korona virüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de başlatılan ve toplum sağlığını korumayı amaçlayan denetimler, Kaymakam Metin Kubilay başkanlığında Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın,...

Sultanbeyli'de kapsamlı korona virüs denetimi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi doğrultusunda 17 Eylül 2020 Perşembe günü korona virüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de başlatılan ve toplum sağlığını korumayı amaçlayan denetimler, Kaymakam Metin Kubilay başkanlığında Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın, İlçe Sağlık Müdürü Burak Kaya ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Tekin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakam Metin Kubilay katıldığı lokanta, kafe ve market denetimlerinde; iş yeri sahiplerini ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyararak kurallara uygun hareket eden vatandaşlara teşekkür etti.

Kaymakam Metin Kubilay denetimlerin ardından yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanlığı'mızın genelgesi doğrultusunda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizle birlikte ilçemizdeki birçok noktadaki iş yerlerinde, umuma açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, lokantalarda, marketlerde, kahvehanelerde, düğün salonlarında, halı sahalarda ve spor salonlarında korona virüs önlemleri çerçevesinde tüm tedbirlerimizi aldık. Bu alanları düzenli olarak denetliyor ve kurallara aykırı hareket eden işletme ve kişiler hakkında gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz. Sultanbeyli'de Covid 19 salgınının başladığı 11 Mart tarihinden 16 Eylül 2020 tarihine kadar salgınla mücadele kapsamında 27 bin 855 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 550 kişi ve 98 işletmeye toplam 4 milyon 725 bin 226 Türk Lirası para cezası uyguladık. Toplum sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiğimiz denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek. Alınan bu tedbirler neticesinde yenilen korona virüs olacaktır.

Toplum olarak çok önemli ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte en önemli mücadelemiz korona virüsle yapılan mücadeledir. Tüm vatandaşlarımıza çağrım; maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak surette riayet etmeleri, ayrıca gördükleri eksiklikleri Salgın Denetim Merkezimize ihbar etmeleridir. Salgın Denetim ekiplerimiz 21 Ağustos 2020-16 Eylül 2020 tarihleri arasında Devletimizin aldığı tedbirlere riayet etmeyen iş yerleri hakkında yapılan 459 ihbarı anında inceleyerek %100 olarak sonuçlandırmıştır. Yapılan denetimlerde 327 ihbarda herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, 19 ihbarda ihlalle karşılaşılmış olup gerekli uyarı ve cezai işlemler anında uygulamıştır. Ayrıca bu dönemde bin 665 adet yeni denetim, 659 adet izolasyon denetimi olmak üzere toplam 2 bin 324 denetim gerçekleştirilmiştir. - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, toplum, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de kapsamlı korona virüs denetimi - Son Dakika

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