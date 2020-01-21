SULTANBEYLİ'DE KAR YAĞIŞI - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'DE KAR YAĞIŞI

6 saat önce

SULTANBEYLİ'de kar yağışı etkili oldu.

SULTANBEYLİ'DE KAR YAĞIŞI, System.String[]

SULTANBEYLİ'de kar yağışı etkili oldu.

Sultanbeyli'de öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı kısa süreli etkili olduktan sonra kesildi.

Görüntü Dökümü;:

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-Kar yağışı


Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:08 Kaynak: DHA
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