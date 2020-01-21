SULTANBEYLİ'DE KAR YAĞIŞI - Son Dakika

SULTANBEYLİ'DE KAR YAĞIŞI
6 saat önce
SULTANBEYLİ'de kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:08 Kaynak: DHA
SULTANBEYLİ'de kar yağışı etkili oldu.
Sultanbeyli'de öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı kısa süreli etkili olduktan sonra kesildi.
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-Kar yağışı
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